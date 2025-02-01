Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Halit Ergül Üçüncü otelini yapıyormuş

Halit Ergül Üçüncü otelini yapıyormuş

04:001/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Halit Ergül.
Halit Ergül.

78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün üçüncü otelini yaptırdığı ortaya çıktı. Karacasu beldesinde orman içerisine yapılan otelin kaba inşaatının bittiği görüldü. Vatandaşlar, otelinin girişine astıkları "Cani Halit’ yazılı pankartla da Ergül'e tepki gösterdi.

Bolu’da 78 kişinin öldüğü yangın faciasına ilişkin soruşturmada tutuklanan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün Karacasu beldesinde 3. otelini yaptırdığı ortaya çıktı. 35 oda olarak planlanan ve orman içerisine yapılan otelin kaba inşaatının bittiği, ayrıca inşaatta bir iş makinesinin çalıştığı görüldü.

ERGÜL’E PANKARTLI TEPKİ

Halit Ergül’ün Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel’i de faciadan sonra kapatılmıştı. Ergül’ün Gölcük Tabiat Parkı’nda göl kenarında bulunan restoranını da boşaltarak kapattığı öğrenildi. Öte yandan Karacasu beldesinde Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort Otel’in giriş yolundaki parka, vatandaşlar tarafından “Ben 78 canın ailelerinin hatta tüm Türkiye’nin sesiyim. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Cani Halit” yazılı pankart asıldığı görüldü.




#Bolu
#Yangın
#Halit Ergül

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var maç saat kaçta? 31 Ocak 2025 Cuma maç programı