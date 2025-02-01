Halit Ergül Üçüncü otelini yapıyormuş

Bolu’da 78 kişinin öldüğü yangın faciasına ilişkin soruşturmada tutuklanan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün Karacasu beldesinde 3. otelini yaptırdığı ortaya çıktı. 35 oda olarak planlanan ve orman içerisine yapılan otelin kaba inşaatının bittiği, ayrıca inşaatta bir iş makinesinin çalıştığı görüldü.

Halit Ergül’ün Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel’i de faciadan sonra kapatılmıştı. Ergül’ün Gölcük Tabiat Parkı’nda göl kenarında bulunan restoranını da boşaltarak kapattığı öğrenildi. Öte yandan Karacasu beldesinde Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort Otel’in giriş yolundaki parka, vatandaşlar tarafından “Ben 78 canın ailelerinin hatta tüm Türkiye’nin sesiyim. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Cani Halit” yazılı pankart asıldığı görüldü.