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EĞİTİM

Halk eğitim kurs sertifikaları e-Devlet'ten alınabilecek

Halk eğitim kurslarının başarıyla tamamlanması durumunda alınan belge ve sertifikalar artık e-Devlet'ten temin edilebilecek. Daha önceden aldığı sertifikaya yeniden ulaşmak isteyen vatandaşlar da bu hizmetten yararlanabilecek.

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Haber Merkezi AA
Halk eğitim kurs sertifikaları e-Devletten alınabilecek
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, halk eğitim kurs belge ve sertifikalarının e-Devlet üzerinden alınabileceğini duyurdu. Bakan Özer, yaptığı açıklamada "Artık vatandaşlarımız, bu belge ve sertifikaları e-Devlet kapsından alabilecekler" dedi.

MEB DESTEKLİ HİZMET

Milli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme kapsamında, halk eğitimi merkezlerinde sürekli kurslar düzenliyor. Bu kurslar ile bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine destek verilmesi amaçlanıyor.

44 MİLYON SERTİFİKA

Kursların tüm süreçleri, bakanlık tarafından hazırlanan e-Yaygın sistemi ile yürütülüyor. Bu kapsamda Ekim 2021'e kadar geçen sürede 37 milyon 821 bin 524 vatandaş, 44 milyon 619 bin 327 sertifika aldı. Artık bu sertifikaların tamamı e-Devlet üzerinden alınabilecek.

ESKİ BELGELERE ERİŞİM

Belgelerini yeni alan ya da daha önceden aldığı sertifikaya yeniden ulaşmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden barkodlu sertifikalarına rahatça ulaşabilecekler.

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