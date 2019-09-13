Gündem Halk gününde anında çözüm
ANKARA

Halk gününde anında çözüm

Giderek gelenekselleşen Halk Günü’nde vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sorunlara anında çözüm üretiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turgut Altınok (sol)
Turgut Altınok (sol)

Keçiören Belediyesi’nin yerel yönetimde katılımcılığı sağlamak ve ortak çözümde buluşmak anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Günü Toplantıları’nda vatandaşlar, her konuda taleplerini Başkaan Altınok’a iletiyor. Başkan yardımcılarının hazır bulunduğu toplantıda talepler ilgili müdürlüklere anında iletiliyor.

Engelli, yaşlı ve hamilelere öncelik tanındığı ve vatandaşların talep ve önerisini dile getirdikten sonra talep eden kişilerin servisle evlerine kadar bırakıldığı Halk Günü’nde, Başkan Turgut Altınok’a belediye çalışmalarından dolayı teşekkür etmek üzere gelen vatandaşların çokluğu da dikkati çekiyor.

Her türlü konu hakkındaki istek ve önerilerini dikkate alan ilgili müdürlükler, gelen talepler doğrultusunda mümkün olan en kısa zamanda gereken inceleme ve çalışmayı yaparak, sorunlara çözüm üretiyor.

‘HALKA RAĞMEN DEĞİL, BİRLİKTE’

İlçe halkı ile bire bir iletişim kurarak sorunlarına hızlı çözümler üretmek amacıyla Halk Günü’nü düzenlediklerini belirten Altınok, “Biz göreve başlarken ilçemizi halkımızla birlikte yöneteceğimizi, halka rağmen değil, halkla birlikte bir yönetim vizyonu ortaya koyacağımızı belirtmiştik. Keçiören’de yaşayan her yaş ve kesimden insanlarımıza dokunan, acısını paylaşıp sevincine ortak olan bir yönetim anlayışını yine hakim kılacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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