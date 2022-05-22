Halk millet bahçesini sabırsızlıkla bekliyor: Yeşili doya doya yaşarız

Atatürk Havalimanı’na yapılacak yeni millet bahçesi CHP’nin iddialarıyla siyaset yeni bir gerilim konusu oldu. Sosyal medya üzerinden tartışmalar devam ederken, nabzını tuttuğumuz İstanbullulardan projeye tam destek çıktı. Yeni Şafak’a konuşan vatandaşlar, projenin İstanbul’a nefes olacağını düşünüyor. İşte vatandaşın Millet Bahçesi’ne bakışı:

Ayşe Kır: Karantinadan kaynaklı insanlar evlere tıkıldı o yüzden dışarıda güzel vakit geçirebilecekleri yerler olmalı. Yapılacak millet bahçesi insanlar için yararlı olur.

Hayrunnisa Yağınlı: Bu tarz büyük bir park yapılması bizim gibi gençler içinde çok güzel oluyor. Hem sosyalleşiyoruz hem de sınav streslerini bu tarz yeşil alanlarda atıyoruz. Şehrin ortasında nefes alabileceğimiz bir ortamın oluşturulması bizi gerçekten çok mutlu ediyor.

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Mustafa Zengin

Selim Yanıkdağ

YAPILAN HİZMETTEN ZARAR GELMEZ

Mustafa Zengin: Yeşilköy’e de böyle güzel bir park yapılırsa oraya da gideriz yapılmasında fayda var. Yapılan hizmetten zarar gelmez.

Muzaffer Balcı: İstanbul'un her yerinde beton var. Hal böyle olunca yeşil ve dinlenmeye ihtiyacı oluyor. Bu tip alanların yapılması halkımız için çok faydalı güzel olduğunu düşünüyorum.

AĞACA DA KARŞI ÇIKIYOR

Selim Yanıkdağ: Bu ülkeye çivi çakan insanlar bizim başımızın tacıdır. Daha düne kadar iki tane ağacın kesilmesine karşı çıkanlar, Dolmabahçe’de yüzlerce ağacı kesenler şimdi de Atatürk Havalimanı’na ağaç dikilmesine, buranın millet bahçesi olmasına karşı çıkıyor. Millet bahçesinin yapılması bizi çok memnun ediyor.

Hüseyin Uluyol: Bu projenin simülasyonunu gördüm. Çok beğendim daha önce böylesini görmemişti. İçerisinde hastane ve caminin yer aldığı çok yönlü bir bahçe olacak. Yeşili doya doya yaşayacağız.

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Yüksel Özün: Millet bahçesine kimse karşı değil. Yeşillik her zaman güzeldir. Orada boş duracağına böyle faydalı bir proje yapılması çok mantıklı. Nefes alacağımız güzel bir ortam oluşturacaklar.

Şemsettin Taşdemir: Milletimiz için ne kadar doğayla iç içe yaşayabilecekleri alanlar oluşturulsa o kadar iyi olur. Destekliyorum.

Murat ve Nuray Güler çifti

Çocuklarımızın gideceği güzel bir yer olacak

Murat ve Nuray Güler: Çocuklarımızla gidebileceğimiz güzel bir alan olması çok güzel olur. Biz çocukluğumuzu yaşadık ancak şimdiki çocuklar yaşayamıyor.

Evren Deniz Cumali: Olur olmadık yere de park bahçe yapılmasını gereksiz buluyorum. Bir teknoloji parkı ya da Ata Evi gibi şeyler yapılsa en azından evde oturan kadınlar hafta sonu eğlenmek isteyen kişiler güzel vakit geçirebilir.

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Hüseyin Hakalmaz: Florya Kent Ormanı’nın kesiyorlar üst tarafa ağaç dikiyorlar. Projenin yapılmasını istiyorum ancak bu ranta dönüşmemeli. Etrafına büyük binalar dikilmesin.

Nurullah Tezcan: Tepkileri yersiz buluyorum.

İbrahim Süleyman: İstanbul’un nefes alması gerekiyor.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' çelişkisi: Dün 'Millet bahçesi bizim projemiz' demişti bugün müteahhitleri tehdit etti

GÜNDEM Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Atatürk Havalimanı açıklaması