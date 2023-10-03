Halk TV canlı yayında PKK güzellemesi yapan Ayşenur Arslan'ın fişini çekti

Ayşenur Arslan
Ankara'da, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen iki terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda, iki emniyet mensubunun hafif yaralandığını bildirdi.
Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
İki teröristin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde bir veterineri öldürüp gasbettikleri öğrenildi.
Halk TV ekranlarında skandal sözler
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı.
'Ben geliyorum heeey bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani...'
Teröristler Ankara'ya gelmeden önce aracını gasbederek veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı da şehit etmişti.
.
Ayşenur Arslan'ın skandal sözleri sosyal medyada infial etkisi yarattı.
Hakkında inceleme başlatıldı
RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.
Program sonlandırıldı
Tepkiler sonrası Halk TV kanalının Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mahiroğlu, "Halk TV olarak ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür. Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz" ifadelerini kullandı.
Soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Arslan hakkında harekete geçti. Soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: