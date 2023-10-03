Halk TV canlı yayında PKK güzellemesi yapan Ayşenur Arslan'ın fişini çekti

"Kendini patlattığı söylenen kişi, belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölmek... Hiçbir şey yapamadan ölünmez"

"Kendini patlattığı söylenen kişi, belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölmek... Hiçbir şey yapamadan ölünmez"

"Ama esas Ankara'da bir arabanın kilidini açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı yükleyip gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek "Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani..."

"Ama esas Ankara'da bir arabanın kilidini açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı yükleyip gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek "Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani..."

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Tepkiler sonrası Halk TV kanalının Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mahiroğlu, "Halk TV olarak ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür. Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz" ifadelerini kullandı.