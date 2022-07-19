Gündem Halk TVnin Yangına müdahale yok yalanını CHPli başkan çürüttü
POLİTİKA

Halk TV'nin 'Yangına müdahale yok' yalanını CHP'li başkan çürüttü

Her fırsatta yalan haber ve algı operasyonlarıyla kamuoyunu yanlış bilgilendiren CHP'nin yandaşı HALK TV yine aynı provokasyona imza attı. İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına 1,5 saat müdahale edilmediğine yönelik altyazı geçen kanalın yalanını belediye başkanı çürüttü. Yayına bağlanan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın "Orman bölge, belediye herkes burada" cümlesinden sonra altyazı apar topar değiştirildi.

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Halk TVnin Yangına müdahale yok yalanını CHPli başkan çürüttü
Halk TV'nin 'Yangına müdahale yok' yalanını CHP'li başkan çürüttü

İzmir'e bağlı Çeşme ilçesinde yer alan Erythrai Antik kenti yakınındaki otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangının sebebi henüz bilinmezken, bölgede bulunan ev ve restoranlar tedbir amacıyla boşaltıldı..

VALİ DUYURDU: YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri yayılmadan kontrol altına aldı. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Çeşme-Ildır'daki orman yangını kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Bölgemizde kuvvetli rüzgâr iki gün süreyle devam edecek olup vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması tavsiye olunur." açıklamasında bulundu.

HALK TV'DEN 'YANGINA MÜDAHALE YOK' YALANI

Sahada ekiplerin müdahalesini görmezden gelen Halk TV, yangına 1,5 saat olmasına rağmen müdahale edilmediğini öne sürdü. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran'ı canlı yayında konuk eden kanalın yayını sırasında, arkada Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları net şekilde görüldü.

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Kanalın haber KJ'sinde yer alan "1,5 saat oldu, henüz müdahale yok" ifadeleri, Oran'ın "Orman, belediye herkes burada" sözleri sonrasında değiştirildi.

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