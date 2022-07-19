Halk TV'nin 'Yangına müdahale yok' yalanını CHP'li başkan çürüttü

İzmir'e bağlı Çeşme ilçesinde yer alan Erythrai Antik kenti yakınındaki otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangının sebebi henüz bilinmezken, bölgede bulunan ev ve restoranlar tedbir amacıyla boşaltıldı..

VALİ DUYURDU: YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri yayılmadan kontrol altına aldı. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Çeşme-Ildır'daki orman yangını kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Bölgemizde kuvvetli rüzgâr iki gün süreyle devam edecek olup vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması tavsiye olunur." açıklamasında bulundu.

HALK TV'DEN 'YANGINA MÜDAHALE YOK' YALANI

Sahada ekiplerin müdahalesini görmezden gelen Halk TV, yangına 1,5 saat olmasına rağmen müdahale edilmediğini öne sürdü. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran'ı canlı yayında konuk eden kanalın yayını sırasında, arkada Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları net şekilde görüldü.

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BELEDİYE BAŞKANI VE VALİ'NİN AÇIKLAMALARI YALANLADI

Kanalın haber KJ'sinde yer alan "1,5 saat oldu, henüz müdahale yok" ifadeleri, Oran'ın "Orman, belediye herkes burada" sözleri sonrasında değiştirildi.

OYNAT 02:11 CHP'li Özgür Özel'in 'Ukrayna' yalanını yayına bağlanan Türk vatandaşı çürüttü: Büyükelçilik 10 gün önce haber verdi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında, Ukrayna'da yaşananlar üzerinden iktidarı hedef aldı. Birçok ülkenin Ukrayna'da yaşananları günler öncesinden vatandaşlarına aktardığını söyleyen Özel, bakanlığın açıklamasını görmezden gelerek Türkiye'yi 'büyük bir devlet' olmamakla itham etti. Açıklamalar sonrası yayına bağlanan bir Türk vatandaşı, büyükelçiliğin 10 gün öncesinden herkesi arayarak tek tek bilgi verdiğini söyledi ve Özel'i yalanladı. BiP'te paylaş

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