​‘Ham veri’ diyerek örtbas edemezsiniz

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın ‘siyasi partiler ham verileri YSK’dan alıyor’ savunmasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. CHP’ye işlediği ham verilerin ne olduğunu açıklaması çağrısı yapan Özel, “Seçmen bilgisi dediğimiz bilgide ham veri mi olur?” dedi.

BÖYLE BİR ŞEY YOK

“Ham seçmen bilgisi” olarak tanımlanabilecek bir verinin olmadığını söyleyen Özel, Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 47’nci maddesine işaret ederek, “Türkiye’de 55 milyondan fazla seçmen varsa bunların her birisinin hangi bilgilerinin YSK tarafından alınacağı ve hangi bilgilerinin kullanılacağı yasalarla tanımlı. Bu bilgiler adı-soyadı, ana-baba adı, doğum ilçesi, doğum tarihi ve ikametgah adresi bunun dışında hiçbir bilgi kullanılmaz” diye konuştu. CHP’nin işlediği ham verilerin ne olduğunu açıklamasının şart olduğunu söyleyen Özel, herhangi bir siyasi partinin YSK listelerinde hata bulup YSK’ya bildirme imkanın olmadığını belirterek, “Böyle bir sistem yok” dedi.

ALDIKLARI YERİ SAKLIYORLAR

Özel, şunları kaydetti: “Kılıçdaroğlu’nun YSK’nın elinde olmayan bilgi olarak açıkladığı bilgi seçmen bilgisi değildir, kişisel veri veya kişisel bilgidir. Demek ki bu bilgileri bir şekilde elde ettiler. Bu nokta biz ham bilgileri aldık diyerek, bu bilgileri elde ettikleri adreslerin üstünü örtmek istiyorlar. ‘YSK’dan aldık’ denilmesi hem inandırıcı değildir de hem gerçeği örtbas etme çabasıdır.”

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