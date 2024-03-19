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Hamas'tan ateşkes için 'Türkiye' şartı: İsrail'e iletildi

Katar'ın başkenti Doha'daki müzakerelerde Filistinli heyetin Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra arabulucu Katar ve Mısır'ın garantörlüğünü talep ettiği İsrail yönetiminin ise buna itiraz ettiği ileri sürüldü.

13:54 - 19/03/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

Hamas ile terör devleti İsrail arasında Doha'da müzakere edilen Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için Filistinli heyetin Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra arabulucu Katar ve Mısır'ın garantörlüğünü talep ettiği Tel Aviv'in ise buna itiraz ettiği ileri sürüldü.


Uzlaşılamayan birden fazla başlık var


İsrail televizyonu Kanal 13'ün haberine göre, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla Doha'da müzakere edilen Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasında Hamas ile İsrail arasında uzlaşılamayan birden fazla başlık var.


Hamas Türkiye ve Rusya garantörlüğünü istiyor


Hamas'ın "Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra arabuluculuk görevi yürüten Katar ve Mısır'ın anlaşma için garantörlüğünü istediği", Tel Aviv'in ise buna itiraz ettiği aktarıldı.


Hamas'ın 2001'de İsrail askeri Gilad Şalit'in esir takası anlaşmasında serbest bırakılan ve daha sonra yeniden tutuklanan 48 Filistinli esirin serbest kalmasını istediği Tel Aviv'in "bunların tamamını değil bir kısmını bırakmaya razı olduğu" belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 13 binden fazla çocuk, 9 bini kadın olmak üzere yaklaşık 32 bin Filistinli yaşamını yitirdi.




#Hamas
#Türkiye
#Rusya
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