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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas heyetini kabul etti: Türkiye Gazze'deki gerçekleri anlatmayı sürdürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas heyetini kabul etti: Türkiye Gazze'deki gerçekleri anlatmayı sürdürecek

Semih Kara
Semih Kara
17:4429/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
AA
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Heyet Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi.
Heyet Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş liderliğindeki Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan kabulde, Hamas'ın 471 gün boyunca verdiği mücadelenin direniş ruhunun kaybolmayacağını bir kez daha gösterdiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin, Gazze'deki gerçekleri anlatmayı sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş'i kabulünde,Hamas'ın 471 gün boyunca verdiği mücadelenin direniş ruhunun kaybolmayacağını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin, Gazze'deki gerçekleri anlatmayı sürdüreceğini, ateşkesin ikinci, üçüncü aşamalarının başarıyla tamamlanmasını temenni ettiğini söyledi.


Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.



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