Hamas'tan şehadetinin yıldönümünde Ahmed Yasin açıklaması

Hamas'ın kurucularından şehit Şeyh Ahmed Yasin, İsrail'in saldırı ve tehditlerine karşı direnişten vazgeçmemiş 22 Mart 2004'te tekerlekli sandalyesiyle sabah namazını kıldığı camiden çıkarken İsrail ordusuna ait helikopterlerden atılan füzelerle hayatını kaybetmişti. Şeyh Ahmed Yasin, İsrail'in varlığına ilişkin “Ben diyorum ki İsrail gelecek asrın ilk çeyreğinde son bulacak inşallah. Tam olarak 2027 senesinde bir varlığın olmayacağını söylüyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

"Davasını unutturma çabaları başarısız olacak"

Hamas, Şeyh Yasin'in ölümünün 21. yılı münasebetiyle yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "Toprağımızı ve kutsallarımızı savunarak, direnişi stratejik bir seçenek olarak tutuyoruz. İşgalci siyonistlerin Şeyh Ahmed Yasin'i şehit etmesinin 21. yılında Filistin halkı, onun mirasını ve yolunu hatırlayarak haklarına, topraklarına ve kutsallarına sahip çıkma kararlılığını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Filistin halkının, sabır, direniş ve toprak savunması konusundaki kararlılığını her geçen gün artırarak özgürlük ve bağımsızlık için mücadelesine devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Şeyh Yasin ve diğer liderlerin şehit edilmesi, halkımızın direncini kırmakta başarılı olamayacak ve işgalcilerin halkımızı zorla göç ettirerek davasını unutturma çabaları başarısız olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Filistin halkının, tüm zorluklara rağmen her zaman güçlü ve kararlı olduğu vurgulanan açıklama şöyle devam etti:

"Şehid Şeyh Ahmed Yasin'in şehadet yıl dönümünde, onun yolunda, onun mücadelesini, şehitlerimizin ve liderlerimizin ruhuna olan sadakatimizi sürdürdüğümüzü bir kez daha vurguluyoruz. Şehitlerin ve milli sembollerimizin öldürülmesi halkımızın mücadelesini durduramayacaktır. Direnişin ve topraklarımızı savunmanın kararlılığı devam edecektir."

Hamas, başta Şeyh Ahmed Yasin olmak üzere Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) önde gelen isimleri tarafından 14 Aralık 1987'de kuruldu. Hareketin 1992'de de İzzeddin el-Kassam Tugayları adıyla silahlı direniş kanadı oluşturuldu.











