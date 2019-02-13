Hamleleri boşa çıkardık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Kastamonu ve Çorum mitinglerinde önemli mesajlar verdi: Türkiye üzerindeki hesaplar, dün neyse bugün de aynıdır. Çünkü Türk aynı Türk’tür, hasımları da aynı hasımlar. Türkiye güçlü olmaya, güçlü kalmaya ve sürekli ileriye gitmeye mecburdur. AK Parti, Türkiye’nin alıcılarını kendi tarihine, kendi medeniyetine ve kendi gücüne ayarladığı için bu kadar saldırı altındadır.

Erdoğan, Abide Meydanı’nda düzenlenen AK Parti mitinginde Çorumlulardan demokrasi destanı yazmalarını istedi.

SENARYOLARI BOŞA ÇIKARTTIK

Senaryoları boşa çıkartarak, oyunları bozarak, karanlık planları yırtarak geleceğimizi aydınlattık. Bize işte bunun için düşman oldular. Milletle birlikte olduğumuz, insanlara güven aşıladığımız, devleti ayağı kaldırdığımız için bize düşman oldular. Zalimlere sessiz kalmadığımız, diline, dinine ve rengine bakmadan mazluma sahip çıktığımız, adaletsizlikleri yüzlerine haykırdığımız için bize düşman oldular. Türkiye’yi eskilerin deyimiyle fetret devrinden, şairlerin deyimiyle faslı hazandan çıkarttığımız için bize düşman oldular.

BU BİZİM BERAT BELGEMİZ

Medeniyetimize, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkarak, asırlardır bize dayatılan kalıpları yıkıp geçtiğimiz için bize düşman oldular. Bundan pişman olmadık. Tam tersine maruz kaldığımız düşmanlıkları berat belgemiz olarak görüyoruz. Biliyoruz ki Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye bu tür gerekçelerle saldıranların hedefi aslında Türkiye’dir. İşte bunun için verdiğimiz mücadeleyi ‘beka mücadelesi’ olarak nitelendiriyoruz. İşte bunun için 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz.

KARARLILIĞIMIZI PERÇİNLEDİK

Yakın dönemde Türkiye’nin önüne her dönem farklı bir set koyarak gelişmemizi engellemeye çalıştılar. Ekonomi silahını üzerimizden hiç eksik etmediler. Ne zaman ayağa kalkmaya çalışsak hemen darbeyle, cuntayla, krizle tepemize bindiler. Aştığımız her engelin ardından yenisiyle karşılaştık. Onlar bizi sıkıştırdıkça biz millet olarak daha fazla kenetlendik, devlet olarak daha güçlendik, hedeflerimize ulaşma kararlılığımızı daha da perçinledik.

PATLICANLA TERS KÖŞE YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Bugüne kadar hiçbir meselede Türkiye’yi istedikleri gibi eğip bükemediler. Ne küresel güçler ne de onların içerideki taşeronları bizi kendi ajandalarının bir parçası haline getiremediler. Baktılar kurla, faizle, diplomasiyle, algıyla olmuyor, bu defa ülkemizi soğan, patates, biber, patlıcan, salatalık, sivri biber, bütün bunlar üzerinden ters köşe yapmaya çalışıyorlar.

HAMLELERİNİ BOŞA ÇIKARDIK

Aldığımız tedbirlerle bu hamleyi de boşa çıkardık. Şimdi artık çadırlar kuruldu ve bütün bunlarla beraber adeta tanzim satış yerleri gibi satış yerlerini kurduk. Bir anda fiyatlar yarıya indi, daha da inecek. Çünkü diğer ürünleri de satacağız oralarda. Yani temizlik ürünlerinden tutunuz, diğer neler varsa marketlerde falan onların da belli bir kısmını buralarda da biz satmaya başlayacağız. Niye? Çünkü bunlar terör estirdiler. Dolayısıyla gıdada terör estirenlere gereken dersi verdik, veriyoruz, vereceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz.

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Mitingin ardından Çorum Belediyesi’ni ziyaret eden Erdoğan, bir saat süreyle Belediye Başkanı Zeki Gül’den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çorum’da Venezuela ile altın ticareti mesajı

Altın ticaretinde Çorum’u çok farklı bir noktaya taşıyacaklarını belirten Erdoğan, “Venezuela’ya yaptığımız ziyaretin ardından Sayın Maduro’nun yardımcısı ülkemize geldi ve burada incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı bana Çorum sanayisinden, Çorumlu kardeşlerimin başarısından sitayişle bahsetti. İnşallah altın ticaretinde de Çorum’u çok farklı bir noktaya taşıyacağız” diyerek Venezuela ile altın ticaretinin mesajını verdi.

Kenevir üretiminde yirmi pilot bölge

Erdoğan, “Kenevir üretimini yeniden yaygınlaştırmak için yeni bir karar aldık. Artık naylon poşet kullanmayacağız. Kenevirden bez torba üretilecek. Aralarında Çorum’un da bulunduğu 20 ilimizi pilot bölge olarak belirledik. Bakanlığımız gereken etütleri yapıyor. Kenevirden Türkiye’de daha nasıl istifade edilebileceği araştırılıyor. Kenevir sanayinin kurulmasına öncelik vereceğiz. Çorum ciddi bir tecrübeye sahip. Çorum’u ana merkezlerden birisi yapacağız” dedi.