Hamza bebek ikinci kez doğdu

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 29 bini aştı. Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından bölgede enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin yedinci gününde de bölgeden iyi haberler gelmeye devam etti. Sadece 117 ve 140’ıncı saatler arasında 66 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı. Dün de onlarca kişi kurtarıldı.

1 HAFTA SONRA KURTULUŞ

*Hatay’da depremde enkaz altında kalan 16 yaşındaki Ayşe, 162. saatte kurtarıldı. İskenderun’da ise 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış’a sağ ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan Ağrıtmış, hastaneye götürüldü. Kahramanmaraş’ta da 45 yaşındaki Cengiz Polat enkazdan sağ çıkarıldı.

*Antakya’da 18 yaşındaki Remziye ve 7 yaşındaki kardeşi Beray Aydın, depremden 161 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Bir başka enkazdan ise 12 yaşındaki Khaled Nassani kurtarıldı.

Aysima Balatacı.

*160. saatte ekipler, Adıyaman’da Yavuz Selim Mahallesi Miraç Sitesinde bir binanın enkazından 10 yaşındaki Aysima Baltacı’yı sağ olarak çıkardı. 160’ıncı saatte Hatay’dan da sevindiren haberler geldi: 9 yaşındaki Yiğit Şahan, 62 yaşındaki Mehmet Şükrü Hedbe, 56 yaşındaki Mehmet amca, 70 yaşındaki Ahmet Amca, 50 yaşındaki Mediha Hadbezi ile 11 yaşındaki Lena Maradini Antakya’da enkazdan sağ çıkarıldı.

*159’uncu saatte sevindiren haber Gaziantep’ten geldi. Nurdağı’nda Saadet Coşkun, 159 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

*Hatay’da 63 yaşındaki Hafsa Dağcı, 158 saat sonra enkazdan sağ çıktı.

*23 yaşındaki zihinsel engelli Hüseyin Seferoğlu, Hatay Antakya’da altında kaldığı enkazdan 155’inci saatte kurtarıldı.

*Suriye uyruklu 27 yaşındaki hamile kadın Hedil Batal, Hatay’da altında kaldığı binanın enkazından 155 saatin sonunda kurtarıldı.

*Adıyaman’da 7 yaşındaki Hacı Ahmet Eyice 152 saat sonra sağ çıktı.

*85 yaşındaki İsmihan teyze, 152 saatin ardından enkazdan sağ çıktı.

Kurtarılan her candan sonra ekipler sevinçten ağlıyor.

İTFAİYECİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

*21 yaşındaki Rukiye Sincar da Adıyaman’da yıkılan 8 katlı binanın enkazından 152 saat sonra kurtarıldı. Genç kızın sesini duyup enkazda çalışma başlatılmasını sağlayan itfaiye eri gözyaşlarını tutamadı.

* Hatay Defne’de 64 yaşındaki Müzeyyen Öfkeli de 150 saat sonra enkazdan sağ çıktı.

*Gaziantep Nizip’te de 10 yaşındaki Eylül Kılıç 147 saat sonra altında kaldığı enkazdan kurtarıldı.

OKUL TATİL DİYE TEYZESİNE GİTMİŞ

*Gaziantep Nizip’te Eylül Kılıç, 146 saat sonra kurtarıldı. Küçük kızın deprem akşamı “Yarın kar tatili, teyzemde kalacağım” diyerek teyzesine gittiği öğrenildi.

*Adıyaman Besni’de enkazda kalan 13 yaşındaki Hanım Güllü 145 saat sonra kurtarıldı.

Sen bir mucizesin: Ama ailem öldü

13 yaşındaki Esma Sultan, Gaziantep Nurdağı’nda kaldığı enkazın altından 133 saat sonra kurtarıldı. Küçük kız, ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Esma Sultan’ın kendisini kurtaran ekiple diyaloğu yürekleri dağladı. Ekiptekilerin “Sen bir mucizesin” dediği Sultan, şu cevabı verdi: “Ama ailem öldü. Ben şimdi ne yapacağım?”

Tekbirler getirdi

Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Bulvarı’ndaki 11 katlı Gözde Sitesi’nde enkaz altında kalan Suriyeli Muhammed Habib, 140 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. 10 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılan 26 yaşındaki genç, sedyeyle kepçeye bağlanarak enkazdan indirildi. Kurtarma ekipleri, kendisine ulaştıkları esnada gencin Yasin-i Şerif okuduğu bilgisini verdi. Habib de ekiplere, “İnsanlar beni görsün. Allah’ın büyüklüğünden ibret alsın” dedi. Habib sedyeyle ambulansa götürülürken tekbirler getirdi.

Umut hep var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden 150 saat sonra kurtarılan kız çocuğunun görüntüleriyle birlikte “Umut hep var” mesajını paylaştı. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kurulan sahra hastanesinde tedavi altına alınan Dada isimli küçük kızı ziyaret edip ellerini öpen Koca, açıklamalarda bulundu: “En çok bizi sevindiren, 150’nci saat bile olsa umudun devam ettiği ve umudun korunması gerektiği. Ekiplerimize teşekkür ediyorum. Çabaya ve umuda devam.”

Hamza bebeğin ikinci doğuşu

Hatay’da enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebeğe, 140 saat sonra sağ ulaşıldı. Hatay’ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin 140 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardığı 7 aylık Hamza bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Boşluktan elimi uzattım, tuttular

Eşi ve kızı ile birlikte 80 saat sonra enkaz altından kurtarılan 52 yaşındaki Mine Kaya, yaşadıklarını anlattı: “Hiç ümitsizliğe kapılmadık. Matkap sesi sürekli yaklaşıyordu. Rüya gibiydi. Bir anda ekiplerin sesini duyduk. Bir boşluk vardı. Oradan elimi uzattım, tuttular. O an öyle güzel bir mutluluk yaşadım ki tarif edilemez. Bizi çıkardıklarında güneşi gördüm, hava aldım. İnanılmaz bir duygu. Allah kimseye yaşatmasın.”

Çok susadım

156 saat sonra umudun adı 9 yaşındaki Semih oldu. Gaziantep Nurdağı’nda altında kaldığı enkazdan 156’ncı saatte kurtarılan Semih Ege İnce ambulansla hastaneye sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin “Ne istiyorsun” diye sorduğu küçük çocuk, “Çilekli dondurma istiyorum. Bütün dondurmaları bütün içecekleri getirin. Bana damacana su getirin, çok susadım” cevabını verdi.

Bu cihazla 22 kişiyi buldular

Tunceli’den yaşayan eski itfaiyeci Gürkan Yılmaz ile Cem Köknar, sahip oldukları yeraltı görüntüleme cihazıyla birlikte depremin ilk günü valilikten izin alarak Adıyaman’daki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Yılmaz ile Köknar, kızılötesi ışınlarla yer altının üç boyutlu görüntüsünü ekrana yansıtan cihazla, bugüne kadar enkaz altındaki 22 kişiyi tespit etti. Sürekli hareket halinde olan ve tespit ettikleri noktayı ekiplere bildiren Yılmaz ve Köknar, en son 2 gün önce Yavuz Sultan Selim Mahallesi 638’inci sokakta 78 yaşındaki bir kadın ile Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Özlem Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Asel’in kurtarılmasına şahitlik etti. Yılmaz, ellerindeki cihazın tespitleri sayesinde birçok vatandaşın sağ salim enkazdan çıkarıldığını anlattı: “Biz çok seri çalışıyorduk. Öbür binalara yetişmek için nokta gösterip çıkıyorduk. Başında durup kazılmasını beklemiyorduk, çünkü 5-6 saat geçiyor. Her yer için biz adres verip hemen çıkıyorduk.”

Bu kez nefes dinliyor

Enkaz altında kalan 2 depremzedenin yeri su kaçak tespit cihazıyla yapılan dinleme sonucu tespit edildi. Depremden sonra Hatay’a gelen Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri, su kaçak tespit cihazlarıyla can kurtarıyor. General Şükrü Kanatlı Mahallesi’ndeki bir enkazdan ses alan ekipler, depremden 151 saat sonra Suriyeli Abdullah Elali’ye, 152 saat sonra da Cumhuriyet Mahallesi’nde yıkılan bir binanın enkazında Pınar adlı bir çocuğa ulaştı.







