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İSTANBUL

Hapis ve yasak yok: Karar kesinleşmiş değil

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7,5 ay cezayla ilgili konuştu: Kesinleşmiş mahkeme kararı yok. İstinaf, temyiz yolu açıktır. İmamoğlu hakkında kesinleşmiş ne siyasi yasak ne de hapis cezası vardır. Kesinleşmiş gibi algı oluşturmak doğru değildir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hapis ve yasak yok: Karar kesinleşmiş değil
​Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasına ilişkin konuştu. Bozdağ, “İstinaf yolu açıktır. İmamoğlu hakkında kesinleşmiş ne hapis ne de siyasi yasak var. Algı oluşturmak doğru değil’’ dedi. Ankara’da konuşan Bozdağ, “Sayın İmamoğlu hakkında kesinleşmiş ne bir siyasi yasak vardır ne de hapis cezası vardır. Böyle bir algı oluşturmak doğru değildir. Şu anda bu yollar sonuna kadar açık ve sağlıklı işlemektedir” ifadelerini kullandı. Bakan Bozdağ şunları kaydetti: “Yargılama olurken muhatapların statüsüne ya da konumuna göre yargılama yapılmaz herkes eşittir. Hepsine aynı muamele yapılıyor. Kanuna usule dosyaya bakarak kanunla bağlı vicdani kanaatle hüküm verir. Verilen ilk derece kararı var. Kesinleşmiş mahkeme kararı yoktur. İstinaf temyiz yolu açıktır. İmamoğlu hakkında kesinleşmiş ne siyasi yasak ne de hapis cezası vardır. Kesinleşmiş gibi algı oluşturmak doğru değildir. Karardan dolayı itiraz varsa yollar açıktır.”

Linç kampanyası haline dönüştü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mahkeme kararının ardından AK Parti’ye linç kampanyasının başlatıldığını söyledi. Çelik, “Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkûm ediyoruz.” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, “Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar, biz yapsak çarmıha gererler. Bunlar Bizans oyunudur” diye konuştu.

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