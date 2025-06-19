Harabeler arasında eşsiz doğa yürüyüşü

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi 38 doğasever, Dumanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan Santa Harabeleri’nde yürüyüş yaptı. Sis ve çise eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte ormanların derinliklerinde, taş döşeli patikalarda ilerleyen sporcular, adeta bir açık hava müzesini andıran çok sayıda tarihi yapı ve köprüyle karşılaştı, Santa Harabeleri'nin büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir yürüyüş yaptı.

Çevresindeki yemyeşil ormanları, huzur dolu yürüyüş yolları ve mistik yapısıyla ziyaretçilerine doğanın kalbinde dingin anlar yaşatan Santa Harabelerinde geçmişin izlerini süren bir yolculuk yapan 38 GÜDAK üyesi doğasever ormanların derinliklerinde taş döşeli patikalar, köprülerle tarihin bir araya geldiği bir deneyim yaşadı. Yemyeşil ormanların arasında, taş döşeli tarihi patikaları takip eden doğaseverler, geçmişin izlerini günümüze taşıyan çok sayıda tarihi yapı ve köprüyle karşılaştı. Zifin çiçekleri, papatyalar ve orman çilekleriyle süslenen doğa manzarası, yürüyüşe ayrı bir renk kattı.

Tarihi Taşköprü Yaylası ve Santa Harabelerinde bulunan diğer tarihi köprüleri de inceleyen sporculardan Zehra Aygün, "İlk defa bu parkura katıldım. Çok mutlu oldum çünkü tablo gibi çiçeklerin arasında yürüdük bugün. Sis olmasaydı daha güzel olacaktı, daha çok manzara görecektik. Ben bu kadar çiçek çeşidi görmedim ömrümde. Bu köprüye gelmek istememiştim ama gerçekten görülmeye değer bir köprüymüş. Bir daha gelmek isterim bu parkura" dedi.