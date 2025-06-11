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Girişimciliğe kadın eli değdi: 1 milyon 170 bin kadın kendi işinin patronu

Girişimciliğe kadın eli değdi: 1 milyon 170 bin kadın kendi işinin patronu

Burak Karaca
04:0011/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
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Türkiye genelindeki kadın girişimci sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla ülke genelinde 1 milyon 170 bin kadın aktif olarak girişimci sınıfında bulunuyor. Kadın girişimcilerin yüzde 22’si İstanbul’da faaliyet gösteriyor.

Türkiye’de kadın girişimciliği hızla artıyor. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla Türkiye genelinde 1 milyon 170 bin kadın girişimci faaliyet gösteriyor. 2002 yılında yalnızca yüzde 13 olan kadın girişimci oranı, 2024'te yüzde 18,2’ye yükselerek tarihi bir seviye kaydetti. Kadınların iş gücüne katılım oranı da aynı dönemde dikkat çekici biçimde arttı. 2002’de yüzde 27,9 olan bu oran, 2024 itibarıyla yüzde 36,8’e yükseldi. Kadın istihdam oranı ise yüzde 32,5’e ulaştı. Bu artışta hem devlet destekleri hem de kadınların kendi potansiyelini açığa çıkarma kararlılığı etkili oldu.

DÖRTTE BİRİ İSTANBUL'DA

Kadın girişimcilerin büyük kısmı İstanbul’da yoğunlaşıyor. Türkiye genelindeki kadın girişimcilerin yüzde 22,4’ü İstanbul’da faaliyet gösterirken, Karadeniz bölgesini kapsayan TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesi yüzde 9,2 ile ikinci sırada geliyor. TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi ise yüzde 6,6 payla üçüncü sırada yer alıyor. Veriler, büyük şehirlerde kadın girişimciliğin daha hızlı ivme kazandığını gösterse de Anadolu’nun birçok bölgesinde de kadınların iş dünyasına güçlü bir şekilde adım attığı görülüyor.

İŞ GÜCÜNDEKİ PAYI YÜZDE 40’I AŞACAK

Kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla 12. Kalkınma Planı kapsamında 2028 yılına kadar kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 40,1’e, istihdam oranının ise yüzde 36,2’ye çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda özellikle kırsalda kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılması, bakım hizmetlerinin ulaşılabilir hale getirilmesi ve dijital okuryazarlık gibi becerilerin geliştirilmesi için çeşitli programlar uygulanıyor.

DESTEKLER ARTIRILMALI

Kadın girişimciler sadece ekonomik büyümeye katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal dönüşümün öncüsü oluyor. Kendi işini kurarak istihdam yaratan, yerel ekonomilere dinamizm kazandıran kadınlar, Türkiye’nin üretkenliğine doğrudan katkı sunuyor. Kadınların girişimcilik yolculuğuna daha güçlü adımlarla devam edebilmesi için hem kamunun hem özel sektörün sağladığı desteklerin artırılması bekleniyor.



#KOBİ
#Kadın Girişimci
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