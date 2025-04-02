Hassas burunlara zorlu sınav

Türkiye genelinde arama kurtarma çalışmalarının etkinliğini artırmak amacıyla görev yapan polis arama kurtarma köpekleri, belirli aralıklarla hem eğitimlerden hem de zorlu akreditasyon sınavlarından geçiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen bu süreçte, köpeklerin görev yeterliliği ve performansları titizlikle değerlendiriliyor. Başkentte gerçekleştirilen akreditasyon sınavını Max ve Hermes isimli köpekler başarıyla tamamlayarak yeniden akredite edildi. Bu köpeklerin 2026 yılında yeniden sınava girmesi planlanıyor. Aynı sınavda yer alan Işıl isimli köpek ise sınavda başarısız oldu. Ancak Işıl’ın bu yıl içinde tekrar sınava girerek akredite olması için eğitim süreci devam ediyor. Köpekli arama timleri, AFAD’ın gözü, kulağı. Bu nedenle eğitimleri ve sınav süreçleri son derece ciddi yürütülüyor.