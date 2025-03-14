81 ile sokak köpekleri için müfettiş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başıboş köpek sorununa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Yerlikaya, Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Vali Ekrem Canalp'ten bilgi alan Yerlikaya, şu açıklamada bulundu: “Valimiz diyor ki, ‘Önümüzdeki 4 gün içinde Batman’daki sahipsiz köpeklerin tamamı toplanıp merkeze getirilecek. Devamında ilçe merkezleri, belde ve köylerdeki başıboş sokak hayvanlarının tümü 1 ay içinde toplanacak.”





39 MÜFETTİŞ SAHADA

“5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. 39 mülkiye başmüfettişi, bugün görev yerleri olan illere yani 81 ile gönderildi. 14 gün onlara süre verdik. Mülkiye müfettişlerimiz valiliklerin, büyükşehirlerin il ve ilçe belediyeleriyle, İl Özel İdarelerinin uygulamalarını detaylı olarak inceleyecekler. Bu bir soruşturma süreci değildir, durum tespiti yapılmasıdır. 2 Ağustos'tan beri, kanun yürürlüğe girdikten, yönetmelik de çıktığından beri bu kurum ve kuruluşlar ne yapmış?”





HİÇBİR ŞEY YAPMAYANLARA GEREGİ YAPILACAK

“Mülkiye başmüfettişleri uygulayıcılara aslında bir rehberlik yapacak. Ama özetle şunun altını çiziyorum: 2 ayda bir tekrar taşraya, yani 81 vilayetimize arkadaşlarımızı, müfettişlerimizi göndereceğiz. Müfettişlerin tespit ettiği konuları milletimizle sürekli şeffaf biçimde paylaşacağız. Her 2 ayda bir denetim süreci bittikten sonra bu konuyla ilgili çalışmalarını beğendiğimiz, takdir ettiklerimizi vereceğiz. Hiçbir çalışma yapmamış olanları önce ikaz edeceğiz, sonra gereğini yapacağız.”





Başka ilçeye götüren belediyeler yandı

Bazı belediyelerin sahipsiz hayvanları sorumluluk alanlarındaki barınaklara götürmek yerine başka belediyelerin sınırları içine bıraktığı yönünde şikayetler aldıklarını ifade eden Yerlikaya, buna müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı: “Eğer böyle bir şeyi tespit edersek gereken idari, adli soruşturmaları başlatacağız. Sorumlu belediyeler kamuoyuna açıklanacak.”





Son saldırı haberi Isparta’dan

Başıboş köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye, Hakkari'de 12 yaşındaki Eslem Teker'in, Konya’da da 2 yaşındaki Rana bebeğin sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmesinin şokunu atlatamamışken, bir saldırı haberi de Isparta’dan geldi. Önceki akşam Gönen’e bağlı Güneykent beldesinde sokakta oynarken başıboş köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki T.A. yaralandı. Başı ve sol kolundan yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen çocuğun sağlık durumu iyi.



