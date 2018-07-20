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İSTANBUL

İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakını doktoru darp etti

Hasta yakınından doktora saldırı

İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gören yapan Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Darp edilen Kaymakçı'nın, alnında, yüzünde ve göz çevresinde morluklar oluştu. Kafa travması geçirdiği tespit edilen doktur, beyin cerrahisi servisine yatırılarak müşahede altına alındı.

Haber Merkezi IHA
Sırası geleni muayene ettiğini söyleyen Doç. Dr. Kaymakçı, bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradı.
Sırası geleni muayene ettiğini söyleyen Doç. Dr. Kaymakçı, bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta muayene eden Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı, sıra bekleyen hasta yakını tarafından darp edildi. Bilgisayarlı tomografisi çekilen Kaymakçı, beyin cerrahisi servisine yatırılarak müşahede altına alındı.

Travma geçirdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı, Çocuk Cerrahisi Polikliniğinde hasta muayene ettiği sırada, kapıda bekleyen hasta yakınları arasında kavga çıktı. Kapıya çıkarak hasta yakınlarına, sırası geleni muayene ettiğini söyleyen Doç. Dr. Kaymakçı, kavgaya karışan bir hasta yakını tarafından önce hakarete maruz kaldı, ardında da yabancı cisimle saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan Kaymakçı, alnında, yüzünde ve göz çevresinde morluklar oluşarak kafa travması geçirdi. Hastanede bilgisayar tomografisi çekilen Kaymakçı, tedavi yapılarak beyin cerrahi servisine yatırılıp, müşahede altına alındı.

Saldırıya ilişkin kınama

Saldırı ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "‘Doktor’ ve ‘şiddet’ kavramlarını bir arada zikretmekten hicap duyarak öğretim üyemiz Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı’ya yapılan vahşi saldırıyı kınıyorum” dedi.

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