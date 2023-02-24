Hatay beşik gibi sallanıyor: Bir deprem daha

Deprem
Hatay'ın Arsuz ilçesinde saat 08:46'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliği ise 7,29 kilometre olarak duyurdu.
AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar
"Yaklaşık bir yılda kaydettiğimiz toplam deprem sayısını düşündüğümüzde, 4 ayda kaydetmemiz gereken deprem sayısını yaklaşık 17 gün içinde kaydettik. Yani yaklaşık 3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geldi."
açıklamasında bulundu.
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