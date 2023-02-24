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Hatay beşik gibi sallanıyor: Bir deprem daha

AFAD'dan gelen son bilgilere göre depremin beşik gibi salladığı Hatay'da yeni sarsıntılar meydana geldi.

09:15 . 24/02/2023 Cuma
Diğer
Deprem

Deprem

Hatay'ın Arsuz ilçesinde saat 08:46'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliği ise 7,29 kilometre olarak duyurdu.

AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar
"Yaklaşık bir yılda kaydettiğimiz toplam deprem sayısını düşündüğümüzde, 4 ayda kaydetmemiz gereken deprem sayısını yaklaşık 17 gün içinde kaydettik. Yani yaklaşık 3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geldi."
açıklamasında bulundu.

#Hatay
#AFAD
#Deprem
1 saat önce
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Hatay beşik gibi sallanıyor: Bir deprem daha
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