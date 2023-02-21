Hatay Dörtyol'da çadır kent kuruluyor

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Hatay'da çadır kent, Arşiv.
Hatay Dörtyol'da depremzedeler için çadır kent kurulacak.
Kaymakamlık toplantı salonunda muhtarlarla bir araya gelen Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kaymakamı Aydın Ergün, ilk günden itibaren muhtarlarla yaraları sarmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini söyledi.
Önceliklerinin, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması olduğuna dikkati çeken Ergün, ihtiyaçları hızlıca karşılamak için 68 toplanma merkezinde sağlık, konaklama ve ısınma imkanını sunduklarını anlattı.
Çadırlara yerleştirme işleminin AFAD Koordinasyon Merkezi'nin açıkladığı kurallar çerçevesinde yapılacağını belirten Ergün, "Çadırda kalmak isteyen hemşehrilerimizin Kaymakamlık binası önündeki birimimize müracaat etmeleri yeterli olacaktır. Hemşehrilerimizin sağlık, güvenlik ve gıda teminini sağlamak amacıyla çadırlarımızın tamamı bir alanda bulunacak. Şu an itibarıyla dışarıya çadır verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.