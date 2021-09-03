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HATAY

Hatay sahillerinde petrol kirliliği

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, petrol olduğu tahmin edilen kirlilik tespit edildi. Samandağ Kaymakamlığı, petrol atıklarının Suriye kaynaklı sızıntı olup olmadığının tespiti için inceleme başlattı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, kirlilik olan noktalarda denize girilmemesini istedi.

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Hatay sahillerinde petrol kirliliği
Petrol atıkları, Samandağ sahiline vurdu.

Suriye’de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit ederken, Samandağ ilçesinde öğle saatlerinde deniz üzerinde petrol olduğu tahmin edilen kirlilik tespit edildi.

Sahile vuran petrol atıklarının nereden geldiğinin tespiti için Samandağ Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, kirlilik olan noktalarda denize girilmemesini istedi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, atığın canlıları ciddi anlamda tehdit ettiğini belirterek, "Petrollerin tümü kanserojen özelliklidir. Bulaştığı zaman cilde zarar veren bir yapısı var" dedi.

Sahilde bulunan vatandaşlardan Uğur Sıyrık, "Sabah saatlerinde sahili gezmeye çıkmıştım. Bu atıklara denk geldim. Bilgim vardı, Suriye’den sızan petrolden dolayı. Rüzgarın ters esmesi burayı da etkiledi" ifadelerini kullandı.

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