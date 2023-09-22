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Hatay şehidini uğurladı

Uyuşturucu operasyonunda şehit düşen Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt, Hatay'da toprağa verildi.

04:00 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
3 çocuk babası şehit astsubay, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

3 çocuk babası şehit astsubay, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Uyuşturucu operasyonunda şehit edilen Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı. Osmaniye’de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin jandarma ekiplerine tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Şehit asker için dün memleketi Hatay Dörtyol’da tören düzenlendi.


3 ÇOCUK BABASI

Bozkurt’un Türk bayrağına sarılı naaşı, İl Jandarma Komutanlığı Alay İçtima Alanı’nda düzenlenen törenin ardından Dörtyol’a getirildi. Yeşilköy Mahallesi’ndeki babaevinde helallik alındıktan sonra cenaze, törenin yapılacağı Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek Kum Yığını Mezarlığı’na götürüldü. Şehidin annesi Fatma, babası Remzi, eşi Meltem Bozkurt ve kardeşleri törende gözyaşlarına hakim olamadı. Çocukları Ülkem Asilay, Hasan Tuğra ve Muhammed Mustafa Bozkurt’u da şehidin silah arkadaşları teselli etti.


#Hatay
#şehit
#cenaze
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