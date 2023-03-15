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Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Doğan, memleketi Sivas'tan milletvekili adayı olmak için görevi bıraktığını ifade etti.

11:46 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hatay Valisi Rahmi Doğan

Hatay Valisi Rahmi Doğan

Hatay Valisi Rahmi Doğan sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Doğan, memleketi Sivas'tan milletvekili adayı olmak için görevi bıraktığını ifade etti.

Sivas'tan milletvekili adayı olacak

14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi başvuru nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyuran Doğan, "Beş yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekili seçimlerinde, memleketim Sivas'tan 'aday adayı' olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım." dedi.




#Hatay
#Rahmi Doğan
#istifa
1 saat önce
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Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti
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