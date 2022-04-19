Hatay yangınında sabotaj şüphesi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. TSK’nın Irak’ın kuzeyine başlattığı operasyonun ardından başlayan yangınla ilgili iki kişi tutuklandı.
Konaklı Mahallesi’nde önceki gece saatlerinde ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’nce bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere ekiplerce karadan müdahale edildi. Sabah saatlerinde rüzgarın etkisini yitirmeye başlamasıyla yangına söndürme uçağıyla da müdahaleye başlandı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.