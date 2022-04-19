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Gündem Hatay yangınında sabotaj şüphesi
HATAY

Hatay yangınında sabotaj şüphesi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ormanda iki yerde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. 13 dakika içerisinde bir uçak ve 20 arazözle müdahale edilen yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı. TSK’nın Irak’ın kuzeyine başlattığı operasyonun ardından başlayan çıkan yangına ilişkin sabotaj ihtimaliyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatay yangınında sabotaj şüphesi
Hatay'daki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. TSK’nın Irak’ın kuzeyine başlattığı operasyonun ardından başlayan yangınla ilgili iki kişi tutuklandı.

Konaklı Mahallesi’nde önceki gece saatlerinde ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’nce bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere ekiplerce karadan müdahale edildi. Sabah saatlerinde rüzgarın etkisini yitirmeye başlamasıyla yangına söndürme uçağıyla da müdahaleye başlandı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Hatay Dörtyol'da gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu
OYNAT 00:40
Hatay Dörtyol'da gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu
Hatay Dörtyol'da ilçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, '01.22'de çıkan orman yangınına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlık alanlarda ateş yakma' denildi.

Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı: Söndürme çalışmaları sürüyor
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