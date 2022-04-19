Hatay yangınında sabotaj şüphesi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. TSK’nın Irak’ın kuzeyine başlattığı operasyonun ardından başlayan yangınla ilgili iki kişi tutuklandı.

Konaklı Mahallesi’nde önceki gece saatlerinde ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’nce bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere ekiplerce karadan müdahale edildi. Sabah saatlerinde rüzgarın etkisini yitirmeye başlamasıyla yangına söndürme uçağıyla da müdahaleye başlandı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

OYNAT 00:40 Hatay Dörtyol'da gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu Hatay Dörtyol'da ilçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) açıklama yapıldı.



Yapılan açıklamada, '01.22'de çıkan orman yangınına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlık alanlarda ateş yakma' denildi. BiP'te paylaş

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