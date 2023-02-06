Hatay'a yardım gitmiyor iddiasını belediye başkanı çürüttü

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş bir televizyon kanalında yaptığı açıklamayla "Hatay'a yardım gitmiyor" şeklinde sunulan haberleri yalanladı. "Şu ana kadar gelen yardım ekibi var mı?" sorusuna cevap veren Savaş, "Var, akşamdan itibaren gelmeye başladılar çünkü kendi ekipmanlarıyla geldikleri için karayollarıyla geliyorlar. Bu sebeple biraz uzun sürdü ama bu gece daha fazlasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.