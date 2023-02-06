Hatay'a yardım gitmiyor iddiasını belediye başkanı çürüttü

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Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş.
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş TV100'de katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamayla "Hatay'a yardım gitmiyor" şeklinde sunulan haberleri yalanladı.
Katıldığı televizyon programında, Hatay'daki son gelişmeleri aktaran Savaş, "1200 civarında binamız yıkılmış durumda. Devlet Hastanesi ve Yenişehir Hastanesi baya zarar görmüş durumda. Belediye binamız yıkıldı. Her yerde büyük bir yıkım var ve enkaz altında da birçok insanımız hayatını kaybetmiş ya da kurtarılmayı bekliyor." ifadelerini kullandı.