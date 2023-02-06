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Hatay'a yardım gitmiyor iddiasını belediye başkanı çürüttü

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş bir televizyon kanalında yaptığı açıklamayla "Hatay'a yardım gitmiyor" şeklinde sunulan haberleri yalanladı. "Şu ana kadar gelen yardım ekibi var mı?" sorusuna cevap veren Savaş, "Var, akşamdan itibaren gelmeye başladılar çünkü kendi ekipmanlarıyla geldikleri için karayollarıyla geliyorlar. Bu sebeple biraz uzun sürdü ama bu gece daha fazlasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
23:41 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş.

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş.

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş TV100'de katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamayla "Hatay'a yardım gitmiyor" şeklinde sunulan haberleri yalanladı.

Katıldığı televizyon programında, Hatay'daki son gelişmeleri aktaran Savaş, "1200 civarında binamız yıkılmış durumda. Devlet Hastanesi ve Yenişehir Hastanesi baya zarar görmüş durumda. Belediye binamız yıkıldı. Her yerde büyük bir yıkım var ve enkaz altında da birçok insanımız hayatını kaybetmiş ya da kurtarılmayı bekliyor." ifadelerini kullandı.

Hatay'a yardım gitmiyor şeklinde servis edilen haberleri çürüten Savaş, "
Şu ana kadar gelen yardım ekibi var mı
?" sorusuna cevaben, "
Var, akşamdan itibaren gelmeye başladılar çünkü kendi ekipmanlarıyla geldikleri için karayollarıyla geliyorlar
.
Bu sebeple biraz uzun sürdü ama bu gece daha fazlasını bekliyoruz.
" ifadelerini kullandı.



#Hatay
#Deprem
#Lütfü Savaş
20 dakika önce
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