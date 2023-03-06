Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Deprem
Hatay'ın
Arsuz ilçesinde, saat 14.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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