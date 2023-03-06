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Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Arsuz ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 14.02'de olan depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

14:29 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Deprem

Deprem

Hatay'ın
Arsuz ilçesinde, saat 14.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.


#Hatay
#Deprem
#Arsuz
23 dakika önce
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Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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