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Hatay'da 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

05:33 . 13/03/2023 Pazartesi
AA
Arşiv.

Arşiv.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 11,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



#Hatay
#Hassa
#Deprem
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