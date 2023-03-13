Hatay'da 4,4 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 11,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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