Hatay'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı, polikliniklerle ilgili yeniden düzenleme yapıldığı belirtilerek, 7 Mart 2023 tarihinden itibaren tüm branşlarda mevcut kısıtlı imkanlar dahilinde ayaktan hasta poliklinikleri, tedavileri ve laboratuvar hizmetlerinin Cerrahpaşa Yerleşkesi içindeki deprem riski olmayan çelik konstrüksiyon binalarda sürdürüleceğini duyurdu.