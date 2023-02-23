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Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem

Hatay'da saat 18.53 itibarıyla 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Defne olan depremin derinliğini 9,76 km olarak açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Deprem nedeniyle birkaç hasarlı binanın yıkılması dışında önemli bir durum yok. İlk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ya da enkaz altında kalma durumu da söz konusu değil" dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
19:01 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.53'te Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı.

Deprem, 9,76 kilometre derinlikte oldu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "
Deprem nedeniyle birkaç hasarlı binanın yıkılması dışında önemli bir durum yok.
İlk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ya da enkaz altında kalma durumu da söz konusu değil." dedi.



#Hatay
#Deprem
#Defne
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