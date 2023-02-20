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Hatay'da 6,4'lük deprem sonrası Jeolog Okan Tüysüz'den dikkat çeken açıklama: Tetiklenen bir deprem, artçı değil

Jeolog Okan Tüysüz, Hatay'da meydana gelen 6,4'lük depremin artçı olmadığını tetiklenen bir deprem olduğunu söyledi.

21:07 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. (Arşiv)

Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi. (Arşiv)

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaralar sarılırken, 'asrın felaketi'nden etkilenen Hatay'da peş peşe depremler meydana geldi.

AFAD'a göre Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4; 20.07'de de 5,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Sarsıntılar paniğe neden olurken Jeolog Okan Tüysüz de depremlere ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Artçı değil, tetiklenen bir deprem"

NTV canlı yayınına katılan Tüysüz, 6,4 büyüklüğündeki depremin artçı olmadığını tetiklenen bir deprem olduğunu söyledi.

Tüysüz depreme ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu tetiklenen bir deprem bu artçı bir deprem değil. Antakya'nın içerisinden Akdeniz'e bir fay var. Avrupa Sismoloji Ajansı bunu 6.6 olarak veriyor. Kırılan fayın stres biriktiren yeriydi. Göksun-Savrun Fayı yine deprem oluşturabilecek bir bölge. Orada birkaç bin yılda bir deprem oluyor ama dengeler büyük ölçüde değişti. 6 Şubat’ta olan depremin kuzeyi. Bingöl-Palu bölgesi de stres biriken ve tetikleme olacak olan bölgeler. Bu bölgelerde dikkatli olmak gerekiyor. 6.4 yüzeye çıkan ve yüzey kırığı yaratan bir faydır. Antakya-Samandağ'da arasında bu büyüklükte bir tane daha olabilir."

#Kahramanmaraş
#Hatay
#Defne ilçesi
#Samandağ
#deprem
4 gün önce
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Hatay'da 6,4'lük deprem sonrası Jeolog Okan Tüysüz'den dikkat çeken açıklama: Tetiklenen bir deprem, artçı değil
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