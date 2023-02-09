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Hatay'da cezaevinde firar girişimi: Üç ölü 12 yaralı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bir kısım adli hükümlü ve tutuklunun firar girişimini engellemek nedeniyle gerçekleştirilen müdahale sonucu 3 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı açıklandı.

08:02 . 9/02/2023 Perşembe
IHA
Müdahale sonucu 3 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı açıklandı

Müdahale sonucu 3 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı açıklandı

CTE tarafından yapılan açıklamada, “Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hakkında bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.


Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kısım adli hükümlü ve tutuklunun firar teşebbüsünde bulunması ve ardından yangın çıkarması nedeniyle; firarı önlemek, yangını söndürmek ve ceza infaz kurumunun tutuklu ve hükümlülerin güvenliğini sağlamak için yasal mevzuat çerçevesinde gerekli müdahale yapılmıştır. Müdahale sonucunda firar girişimi engellenmiş, yangın söndürülmüş tutuklu ve hükümlülerin güvenliği sağlanmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında, “Olaylara müdahale sırasında 12 adli hükümlü ve tutuklu yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan 3’ü vefat etmiştir. Hadisenin soruşturulması için Adalet Bakanımız tarafından Adalet Bakanlığı müfettişleri ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörleri görevlendirilmiş, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Ceza infaz kurumunda kadın hükümlü/tutuklulara tecavüz edildiği iddiaları ve diğer asılsız ithamlar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu olaylar neticesinde ceza infaz kurumunun hükümlü ve tutuklular tarafından kullanılamaz halde tahrip edilmesi nedeniyle hükümlü ve tutukluların başka ceza infaz kurumlarına sevki sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.




#Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
#Hatay
#Cezaevi
1 saat önce
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Hatay'da cezaevinde firar girişimi: Üç ölü 12 yaralı
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