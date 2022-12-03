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HATAY

Hatay'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Hatay'da DEAŞ terör örgütüne bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, mühimmat, yaşam malzemesi ve dijital materyaller ele geçirildi.

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Haber Merkezi DHA
Hatayda DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
​Hatay'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ile Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla DEAŞ terör örgütüne bağlı hücre yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

  • Operasyon kapsamında Reyhanlı’da 5 ve irtibatlı oldukları Mersin’de ise 2, toplam 7 örgüt mensubu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında ekiplerin aramalarında Yayladağı ilçesindeki kırsal alanda gizlenmiş vaziyette 3 adet ruhsatsız tabanca, 146 adet fişek, 1 adet dürbün, 5 adet uyku tulumu, sargı bezi, enjektör, bıçak, pense ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 9 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, hafıza kartı, flaş bellek, çadır, kampet ve şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

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