Hatay'da dört ayaklı civciv dünyaya geldi Hatay'ın Hassa ilçesinde bir kümeste dört ayaklı civciv dünyaya geldi. MKÜ Veteriner Fakültesinde tedavi altına alınan civcivin iki ayağı operasyonla alınacak.

Haber Merkezi 04 Mart 2019, 21:06 Son Güncelleme: 04 Mart 2019, 21:08 AA