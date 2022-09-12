Gündem Hatayda feci kaza 2 ölü
HATAY

Hatay’da feci kaza: 2 ölü

Hatay’da iki otomobilin çarpışması sonucu Güner Cömert ve Hanifi Çoğan hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Antakya- İskenderun Karayolu Kıcı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 50 06 CEY 953 plakalı otomobil ile 31 L 1250 plakalı otomobil çarpıştı.

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Haber Merkezi DHA
Hatay’da feci kaza: 2 ölü
Hatay

Hatay’da iki otomobilin çarpışması sonucu Güner Cömert ve Hanifi Çoğan hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Antakya- İskenderun Karayolu Kıcı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 50 06 CEY 953 plakalı otomobil ile 31 L 1250 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçlardaki Güner Cömert ve Hanifi Çoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi ise ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Çatışma sırasında PKK bezleri böyle indirildi!
OYNAT 04:53
Çatışma sırasında PKK bezleri böyle indirildi!
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Çarkendal Tepesi olarak bilinen bölgeye PKK'lı teröristlerin astığı bez parçası özel harekat polislerinin katıldığı bir operasyonla indirildi. Güvenlik güçleri bez parçalarını indirip aynı tepede Türk bayrağını bir süre dalgalandırdı. Operasyonun sonuna doğru çevreden güvenlik güçlerine ateş açıldı ve çatışma çıktı. O anlar kameralara an be an yansıdı. Çekim yapan habercilere doğru seken bir mermi büyük tehlike yarattı.

Tuzla TEM Otoyolu'nda feci kaza: Metrelerce sürüklenip hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 14
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Feci kaza gece saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Tuzla Mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre Ali T. kontrolündeki 34 NA 660 plakalı beyaz renkteki otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan kimliği belirsiz şahsa çarptı.
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Sürücü Ali T. hafif şekilde yaralanırken, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya, uzuvları koparak feci şekilde can verdi.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Ekiplerin olay yerinde yaptığı inceleme sonucu hayatını kaybeden kimliği belirsiz kişinin trans birey olduğu ortaya çıktı.
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Kazada feci şekilde can veren yayanın kimliği belirlenmek üzere parmak izleri alındı.
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Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti uzun süre trafiğe kapatıldı.
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Oluşan trafiği ekipler yanyol üzerinden sağladı. Hayatını kaybeden şahıs ekiplerin çalışmasının ardından Adli Tıpa götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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Tuzla TEM Otoyolu'nda feci kaza: Metrelerce sürüklenip hayatını kaybetti
Tuzla TEM Otoyolu'nda gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti uzun süre trafiğe kapatıldı.
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