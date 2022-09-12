Hatay’da feci kaza: 2 ölü

Hatay’da iki otomobilin çarpışması sonucu Güner Cömert ve Hanifi Çoğan hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Antakya- İskenderun Karayolu Kıcı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 50 06 CEY 953 plakalı otomobil ile 31 L 1250 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçlardaki Güner Cömert ve Hanifi Çoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi ise ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

OYNAT 04:53 Çatışma sırasında PKK bezleri böyle indirildi! Şırnak'ın Cizre ilçesinde Çarkendal Tepesi olarak bilinen bölgeye PKK'lı teröristlerin astığı bez parçası özel harekat polislerinin katıldığı bir operasyonla indirildi. Güvenlik güçleri bez parçalarını indirip aynı tepede Türk bayrağını bir süre dalgalandırdı. Operasyonun sonuna doğru çevreden güvenlik güçlerine ateş açıldı ve çatışma çıktı. O anlar kameralara an be an yansıdı. Çekim yapan habercilere doğru seken bir mermi büyük tehlike yarattı. BiP'te paylaş

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