|
Gündem

Hatay'da korkutan deprem

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 03.57'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Halil Akkoç
07:24 - 20/08/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Kırıkhan'da deprem oldu.
Kırıkhan'da deprem oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 03.57'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5.07 kilometre olarak açıklandı.




#Deprem
#Hatay
#Kırıkhan
2 hours ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 20 Ağustos 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi