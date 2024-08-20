Hatay'da korkutan deprem

Kırıkhan'da deprem oldu.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 03.57'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5.07 kilometre olarak açıklandı.
#Deprem
#Hatay
#Kırıkhan
2 hours ago
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 03.57'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5.07 kilometre olarak açıklandı.
Suriye'de 12 Ağustos Pazartesi saat 23.56'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Hama kenti olan deprem Hatay başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremin detaylarını paylaşan AFAD, sarsıntının yerin 19.38 kilometre derinliğinde kaydedildiğini belirtti. Öte yandan AFAD, 13 Ağustos saat 00.02'de merkez üssü yine Hama olan 3,8 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini de açıkladı.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.