Hatay'da orman yangını: Ekipler yangına müdahale ediyor

İlçe merkezi yakınlarındaki Habib-i Neccar Dağı'nda saat 14.30 sıralarında orman yağını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor. DHA DHA DHA FOTOĞRAF 6 Manavgat ilçesi Yeniköy mevkisinde başlayıp aynı gece Akseki Kepezbeleni'nde çıkan ikinci yangınla birleşerek 10 gün süren yangında 75 bin hektarlık alan zarar gördü. Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen Manavgat yangını, 6 Ağustos'ta söndürüldükten yaklaşık bir hafta sonra, yanan alanlarda maki türü hayıt çiçekleri olmak üzere birçok bitki türü küllerin arasından filizlenmeye başladı. İLK FİLİZLER VE KUŞLAR SEVİNDİRDİ<br> <br> Yeni filizlerle birlikte ormanda başta birçok böcek türü olmak üzere kuşların varlığı da sevindirdi. Yanan ormanda yeni filizlenen bitki ve ağaçlarla, böcek ve kuş gibi canlı türlerini görüntüleyen kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun, dün ilginç bir manzarayla daha karşılaştığını söyledi. Ormanın doğal döngüsüyle ilgili yangın sonrasında başlattığı inceleme çalışmaları kapsamında bölgede çekimler yapan Coşkun, yangının üzerinden 3 haftadan fazla bir zaman geçmesine karşın bazı ağaç köklerinden duman çıktığını görüntüledi. UZMANLAR HAFTALARCA SÜREBİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR<br> <br> Ormanın içinden hala dumanlar yükseldiğini belirten Coşkun, gözlemlerini şöyle anlattı:<br>​ Manavgat orman yangınının söndürülmesinin üzerinden 3 haftadan fazla süre geçmesine rağmen hala kimi ağaçların kökleri yanmaya devam ediyor. Duman çıkan yerler toprak içinde kömüre dönüşmüş kökler. Oksijenle temas halinde duman çıkıyor. Bu durum yangın sonrasında haftalarca görülüyor. Etrafında yanmamış alan varsa müdahale ediliyor. Orman ekipleri sürekli arazide dolaşıyorlar. Orman içinde çok yerde var, yanan ağaç değil, kömüre dönüşmüş kök. Hava ile temasla duman çıkıyor. Yangın hattına yakın yerlerde orman ekipleri müdahale yapıyor. İlk karşılaştığımda şaşırdım. Müdahale etmek için gittim ancak sadece duman ve toprak içinden geliyordu. Uzmanlar bunun haftalarca süreceğini söylüyor. 100 HEKTAR ALANDA ÇALIŞMA VAR<br> <br> Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünce 28 Temmuz 2021'de çıkan orman yangını sonucu zarar gören, Kalemler köyü sınırlarındaki orman alanının yeniden yeşil örtüye kavuşturulması için toprak hazırlığına başlandığı belirtildi. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait dozerle yapılan toprak hazırlığı sonucunda tohum serpmek ve boş kalan alanlarda yöreye uygun türlerle fidan dikmek suretiyle sahaya yeniden orman örtüsü kazandırılacağı kaydedildi. Şu ana kadar 100 hektar alanda gerçekleşen toprak işleme çalışmalarına ileriki günlerde devam edileceği dile getirildi. Yangının üzerinden 25 gün geçti hala duman tütüyor: İlk karşılaştığımda şaşırdım Antalya'da 28 Temmuz'da başlayıp 10 gün sonra söndürülen yangının ardından bir yandan yeni bitkiler filizlenirken, bazı bölgelerde ise 25 gün sonra bile için için yanmaya devam eden ağaç köklerinden duman tütmeye devam ettiği belirtildi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2052708'); PID2.render('pid#comment-count-2052708'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 15 Manavgat’ta 28 Temmuz'da çıkan Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerindeki ağaçlık alanlara da sıçrayan orman yangını, 10 günde söndürüldü. 8 kişinin yaşamını yitirdiği 75 bin dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangında 2 binin üzerinde ev de kullanılamaz hale geldi. Karaöz Mahallesi'ndeki yangında evleriyle birlikte ahırlarını da kaybeden İbrahim ve Ayşe Deniz çifti, alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtarıldı. Yangın sırasında felçli eşini sürükleyerek kapının önüne getiren, fakat gücü yetmediği için dışarıya çıkaramayan İbrahim Deniz, 'Sen git kendini kurtar' diyen Ayşe Deniz'i dinlemedi. Alevlerin arasında kalan yaşlı çifti, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri fark edip kurtardı. DENİZ ÇİFTİNE ÖZEL EV <br><br> Deniz çiftinin evi kullanılamaz hale gelirken, bölgeyi ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yeni ev sözü verdi. Bunun üzerine hem bölgenin mimarisine uygun hem de yangına dayanıklı ev Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından projelendirildi. Proje daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Evin en kısa sürede yapılması için talimat veren Erdoğan, Deniz çiftinin evinin örnek konut projesi olmasını istedi. TOKİ tarafından yapımına başlanan ev, 15 günde tamamen bitti. Manavgat bölgesine ait doğal taşlardan duvarı örülen evin çatı, pencere ve kapıları yangına dayanıklı malzemelerden üretildi. Tek katlı 140 metrekarelik eve veranda da yapıldı. Çevresi çim kaplanan, zeytin, nar, limon, portakal ağaçları dikilen evin girişine ise engelli rampası yerleştirildi. Tekerlekli sandalyesi ile Ayşe Deniz'in evine ulaşması ve evin içindeki hareketinin kısıtlanmaması için eşiksiz düz zemin tercih edildi. Banyo ve tuvalette ise hareketi kolaylaştıracak tutamaçlar yerleştirildi. YENİ EVLERİNİ İLK KEZ GEZDİLER <br><br> Temizliği de biten yeni evin eşyaları beklenirken, Deniz çifti yangın dayanıklı konutlarını ilk kez gezdi. Gözyaşlarını tutmayan çift, evin en çok verandasını beğendiklerini söyledi. 'OTOMOBİLDE YATTIKLARINI GÖRÜNCE HER ŞEYİ UNUTTUM' <br><br> Kurtuluşlarının mucize olduğunu belirten İbrahim Deniz, evin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi: <br><br> Allah, bize sahip çıkanlardan razı olsun. Devletimiz iyi ki var. Evimizi çok beğendik. Geceleri burada çalışan çocuklar, araçların içinde yattı. Onları öyle görünce yangını da yanan evimi de unuttum. Ayşe Deniz de yeni evinde kalan ömürlerini güzel ve rahat geçireceklerini belirterek mutlu olduğunu söyledi. Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti Ölümden dönen yaşlı çiftin, örnek proje olan yangına dayanıklı evi 15 günde bitti Yaşlı çift ölümden dönmüştü: Yangına dayanıklı evleri 15 günde bitti Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evleri yanan ve ölümden dönen İbrahim (80) ve Ayşe Deniz (80) çifti için 15 günde yeni bir ev inşa edildi. TOKİ tarafından örnek konut olarak projelendirilen, duvarları doğal taşlardan örülen, kapı, pencere ve çatısı yangına dayanıklı malzeme ile yapılan evi teslim alan İbrahim Deniz 'Geceleri burada çalışan çocuklar, araçların içinde yattı. Onları öyle görünce yangını da yanan evimi de unuttum' dedi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2052646'); PID2.render('pid#comment-count-2052646'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 7 Muğla'nın Milas ve Yatağan ile Aydın'ın Çine ilçesi üçgeninde yer alan Gökbel Vadisi'nde bulunan kayalar, orman yangınlarından hasar almadan kurtuldu. Türkiye'nin en büyük jeopark alanı olmaya aday Aydın ve Muğla sınırındaki Gökbel Vadisi'nde bulunan kayaların en gencinin 15 milyon, en yaşlısının ise bir milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor. Görünümüyle kendine hayran bırakan kayalar hakkında bugüne kadar bilimsel bir veri bulunmazken, yüzyıllara meydan okuyan kayaların eşsiz güzelliği havadan görüntülendi. Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu: En genci 15 milyon en yaşlısının ise bir milyar yaşında Muğla'da meydana gelen ve 2 haftadan fazla devam eden yangınlar, Gökbel Vadisi'nde bulunan ve milyon yaşlarda olduğu tahmin edilen kayalara ulaşmadan kontrol altına alındı. Eşsiz manzarasıyla hayran bırakan kayalar havadan görüntülendi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2052501'); PID2.render('pid#comment-count-2052501'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder