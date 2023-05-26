Hatay'da prefabrik iş yerleri hak sahiplerine teslim edildi

Deprem bölgesindeki afetzedelere yönelik başlatılan linçe, depremde kızlarını kaybeden ve terörle mücadele sırasında oğulları yaralanan Nurten-Abdulgani Kıvanç çifti de tepki gösterdi. 62 yaşındaki Nurten Kıvanç, “Oğlum terörle mücadele ederken 3 kurşun yedi. Bize bu yapılan linçler terbiyesizlik, başka bir şey değil. ” diye konuştu.