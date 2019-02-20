Gündem Hatayda sabah saatlerinde korkutan deprem
HATAY

Hatay Samandağ'da deprem

Hatay'da sabah saatlerinde korkutan deprem

AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Arşiv
Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Samandağ'da 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin saat 08.35'te ve 25,95 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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