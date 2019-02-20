Hatay'da sabah saatlerinde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Samandağ'da 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin saat 08.35'te ve 25,95 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Samandağ'da 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin saat 08.35'te ve 25,95 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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