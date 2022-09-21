Hatay'da sağanak etkili oldu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin, yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA 14°C, 27°C



Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ARTVİN 17°C, 28°C



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 18°C, 24°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 20°C, 23°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı