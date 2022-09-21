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HATAY

Hatay'da sağanak etkili oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri su altında kaldı. Sabah saatlerinde ilçede etkili olan sağanak nedeniyle Sahil Atatürk Bulvarı başta olmak üzere İskenderun-Adana kara yolunun şehir merkezinden geçen kısımları su altında kaldı.

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Haber Merkezi DHA
Hatayda sağanak etkili oldu
Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri su altında kaldı.
Sabah saatlerinde ilçede etkili olan sağanak nedeniyle Sahil Atatürk Bulvarı başta olmak üzere İskenderun-Adana kara yolunun şehir merkezinden geçen kısımları su altında kaldı. Bazı ev ve iş yerleri de yağıştan olumsuz etkilendi. İskenderun'da yağmurun dinmesiyle su tahliye çalışmaları başladı ve trafik akışı normale döndü.

Meteoroloji saat verip uyardı: Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor
FOTOĞRAF 19
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Meteoroloji 20 Eylül Salı güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, dört bölgede sağanak yağmur görülecek. Hava sıcaklıkları 4-6 derece düşerken yağışların Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya ile Samsun'da kuvvetli olması bekleniyor.
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Ülkemiz genelinin parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Antalya'nın iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların Kastamonu'nun doğusu, Sinop, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
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Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kastamonu'nun doğusu, Sinop, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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DİYARBAKIR 16°C, 35°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 32°C Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 23°C, 34°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 35°C Az bulutlu ve açık
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EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık
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AKDENİZ

Az bulutlu, bölgenin doğusu ile yarın iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri, Hatay kıyıları ile Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 22°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla iç kesimleri çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla iç kesimleri çok bulutlu ve kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
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İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile zamanla Çankırı ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 24°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu

KONYA 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu
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BATI KARADENİZ

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 20°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 23°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 22°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 19°C, 25°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin, yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 27°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS 8°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA 14°C, 31°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu

VAN 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat verip uyardı: Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıklar ülkeyi terk diyor. Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile batı ve doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Meteoroloji yağış için saat verdi. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

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Hatay'da sağanak etkili oldu
OYNAT 00:23
Hatay'da sağanak etkili oldu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri su altında kaldı. Sabah saatlerinde ilçede etkili olan sağanak nedeniyle Sahil Atatürk Bulvarı başta olmak üzere İskenderun-Adana kara yolunun şehir merkezinden geçen kısımları su altında kaldı. Bazı ev ve iş yerleri de yağıştan olumsuz etkilendi. İskenderun'da yağmurun dinmesiyle su tahliye çalışmaları başladı ve trafik akışı normale döndü.
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