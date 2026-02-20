Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay'da tırda 12 kaçak göçmen yakalandı: Dört tutuklama

Hatay'da tırda 12 kaçak göçmen yakalandı: Dört tutuklama

21:4720/02/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Tır dorsesinde yakalanan 12 göçmen ekiplerce teslim edildi.
Tır dorsesinde yakalanan 12 göçmen ekiplerce teslim edildi.

Hatay’da polis ekiplerinin denetiminde durdurulan tırın dorsesinde, Türkiye’de geçerli oturma izni bulunmayan 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu belirlenen 4 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay’da polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde, Türkiye’de geçerli oturma izni bulunmadığı belirlenen 12 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 organizatör, mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 18 Şubat'ta Antakya-İskenderun yolu üzerinde denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında durdurulan bir tırın dorsesinde yapılan kontrolde, geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 12 kaçak göçmen tespit edildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 organizatör gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



#Hatay
#Göçmen
#Tır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mart ayında temettü verecek şirketler ve net ödeme tarihleri belli oldu: 6 dev şirketten kâr payı dağıtımı