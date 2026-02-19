Hatay'da çaya düştüğü iddia edilen çocuğun cesedine ulaşıldı

10 yaşındaki Suriye uyruklu Mehur El Ali'nin cesedine ulaşıldı
Hatay'da 10 yaşındaki Suriye uyruklu Mehur El Ali'nin köprüden Özerli Çayı'na düştüğü iddiasıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Akıntıya kapılan çocuğun cesedi, düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta bulundu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Özerli Çayı'na düştüğü öne sürülen 10 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı.
Özerli Mahallesi'nde Suriye uyruklu Mehur El Ali'nin (10) köprüden çaya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Akıntıya kapılan çocuğun düştüğü yerden 1 kilometre ileride cesedine ulaşıldı.
Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
