Gündem Hatayda trafik kazası 2 ölü, 5 yaralı
HATAY

Hatay'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 9 yaşındaki Duru Türk olay yerinde sürücü Altan Türk ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Hatayda trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
Arşiv

Antakya-İskenderun kara yolunda seyreden askeri araç, Hatay Havalimanı kavşağında Ahmet Tümkaya idaresindeki 31 KS 318 plakalı otomobil ve Altan Türk yönetimindeki 31 AF 594 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunan 9 yaşındaki Duru Türk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı 6 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Altan Türk, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Abone Ol Google News
Uzmanlar uyardı

Uzmanlar uyardı

'Dev çekirgeleri öldürmeyin çiftçiye yarar sağlıyor.'
Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Emre Belözoğlu
dönemi sona erdi

​Fenerbahçe'de takımın başına yabancı teknik adam gelecek.
Çankayadan cevaplıyor

Çankaya'dan cevaplıyor

​İllere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayıları belli oldu.

Direnç noktasındaki ​vaka sayıları dikkat çekti.

Erdoğan, Garibashvili ile ortak basın toplantısı düzenledi.

​Bakan Koca: 50 yaş üstü vatandaşlarımızın aşı programı başladı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.