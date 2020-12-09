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Hatay’da yol kenarında ceset bulundu

Yol kenarında bulundu: Vatandaşlar hemen jandarmaya haber verdi

Hatay’ın Altınözü ilçesinde yol kenarında ceset bulundu. Erkek cesedi olduğu anlaşılırken vatandaşlar, jandarma ekiplerine haber verildi. Ölen kişinin kimliği henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu.
Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

Hatay'ın Altınözü’nü Yayladağı ilçesine bağlayan Sofular Mahallesi mevkisinde vatandaşlar, yol kenarında yatan bir kişiyi gördü. Erkek cesedi olduğu anlaşılırken vatandaşlar, jandarma ekiplerine haber verildi.

Jandarma ekipleri, olay yerini emniyet şeritleriyle kapatırken olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

Ölen kişinin kimliği henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Pandemi zamanı oyun sevdası pahalıya patladı
FOTOĞRAF 6
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Bursa'da Yıldırım Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, Yavuzselim Mahallesi'nde bulunan bir internet kafenin açık olduğunu ve başka bir binanın bodrum katından internet kafeye giriş olduğunu tespit etti.
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Dün akşam saatlerinde internet kafeye baskın düzenleyen polis ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaştı.
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Bilgisayar başında oyun oynayan ve maskeleri bulunmayan 15 kişiye kişiye, Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca toplamda 61 bin 290 TL para cezası uygulandı.
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Yasağa uymayan kişilere 3 bin 186 kısıtlamadan, 900 lira da maskeden dolayı ceza kesildi.
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Ayrıca, müşterilere internet kafe hizmeti veren Y.Y. (41) isimli iş yeri sahibine de cezai işlem uygulandı.
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Görüntülerde polis ekiplerinin internet kafeye girdiği, ışıkları açtığında ise 15 gencin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan oyun oynadıkları, polis ekiplerini görünce ise panik yapmaları yer aldı.
Pandemi zamanı oyun sevdası pahalıya patladı
Bursa'da koronavirüs tedbirleri gereği kapalı olması gereken bir internet kafeye baskın yapan polis ekipleri, yasağa rağmen bilgisayar başında oyun oynayan 15 kişiye 61 bin 290 TL para cezası kesti. Polis ekiplerinin internet kafeye baskın gerçekleştirdiği anlar ise kameralara yansıdı.


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