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Gündem Kuvvetli bahar yağışları geliyor
İSTANBUL

Kuvvetli bahar yağışları geliyor

Bahar yağmurları etkisini göstermeye başladı. Yarın yurdun sadece doğu kesimleri yağış alırken, perşembe ve cuma günü ise ülke genelinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

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Haber Merkezi Diğer
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​Kuvvetli bahar yağışları geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların yoğun görüleceği bölgeler şu şekilde: Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusu.

Kalan kesimlerde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Perşembe ve cuma günü ise ülke genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Ankara'da, yarın yağış beklenmezken en yüksek sıcaklık 19 derece civarı olacak. Perşembe ve cuma günü yağışlı havanın etkili olacağı kentte sıcaklıklar 16 derece civarına düşecek.

İstanbul'da, bugün olduğu gibi parçalı bulutlu hava yarın da hakim olacak. Perşembe ve cuma günü ise yurt genelinde olduğu gibi megakentte de gök gürültülü sağanak görülecek. Hava sıcaklığı ise 17 derece civarı seyredecek.

İzmir'de, yarın parçalı bulutlu hava, perşembe ve cuma günü yerini gök gürültülü sağanağa bırakacak. Kentte en yüksek sıcaklık değeri yarın 23, diğer günler ise 23-24 derece civarında olacak.

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