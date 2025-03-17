Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu ABD'de tatbikat unsurlarını inceledi

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu ABD'de tatbikat unsurlarını inceledi

20:1317/03/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu ABD'de tatbikat unsurlarını inceledi
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu ABD'de tatbikat unsurlarını inceledi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde Red Flag-2025/2 Tatbikatı'na katılan 3'üncü Ana Jet Üs 132'nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı'nın unsurlarını incelediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; “Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ziyareti kapsamında; 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmekte olan Red Flag-2025/2 Tatbikatı'na 5 adet F-16 uçağı ve 71 personel ile katılan 3'üncü Ana Jet Üs 132'nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı'nın unsurlarını ziyaret ederek inceleme ve denetlemede bulundu. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu incelemelerin ardından tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.” İfadeleri yer aldı.





#Hava Kuvvetleri Komutanlığı
#Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu
#ABD
#Tatbikat

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Nevruz ne zaman? Nevruz bayramı nedir ve nasıl kutlanır?