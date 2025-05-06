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Havada büyük korku: Radarlar kör oldu, kule sessizliğe gömüldü

Havada büyük korku: Radarlar kör oldu, kule sessizliğe gömüldü

12:266/05/2025, Salı
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Newark Liberty International Havalimanı.
Newark Liberty International Havalimanı.

ABD'de nadir görülen bir olay yaşandı. Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda, yaklaşık 90 saniye boyunca hava trafik kontrolü ile uçaklar arasındaki radar ve telsiz bağlantısı tamamen kesildi.

ABD’nin
Newark Liberty
International Havalimanı’nda 28 Nisan tarihinde hava trafik kontrolörleri ile uçakların arasındaki iletişimin yaklaşık 90 saniye boyunca koptuğu ortaya çıktı.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların Bloomberg haber sitesine verdiği bilgiye göre, havalimanındaki kilit sistemler geçen hafta yaklaşık 1,5 dakika boyunca çalışmadı. Olayın ardından birden fazla çalışanın “travma iznine” çıktığı belirtildi.


ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) de New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda bazı hava trafik kontrolörlerinin travma iznine ayrılmasının uçuşların aksamasına, bazılarının da iptal edilmesine neden olduğunu açıkladı.


Bu olayın ve çalışanların izne çıkmasının ardından bir hafta boyunca havalimanındaki uçuşlarda gecikmeler ve iptaller yaşanmıştı. Delta Airlines havayolu şirketi de pazartesi günü bir açıklama yaparak “az sayıda” uçuşun hava trafik kontrolü kısıtlamaları sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.


"Trajik bir kazadan endişe ediliyor"


Nisan ayının son günlerinde yaşanan olayın detayları daha önce basına yansımamıştı. Bloomberg’in “Newark radar arızası 90 saniye boyunca kontrolörleri kör bıraktı” başlıklı haberine göre, kaynaklar, 2024 yılında 48 milyonu aşkın yolcunun kullandığı havalimanında bir dizi teknolojik arıza yaşandığı bilgisini verdi.


Kaynaklardan biri, radar ya da radyo frekanslarının çalışmayı bırakması halinde herhangi bir güvenlik önleminin olmadığını belirtti. Buna göre, böyle bir durumda, hava trafik kontrolörlerinin sistemin yeniden çevrimiçi olması için beklemesi gerekiyor.


Kaynaklar, kontrol ve denetim olmaması halinde bazı kontrolörlerin havalimanındaki sorunların “trajik bir kazaya sebebiyet verebileceğinden” endişe ettiğini anlattı.


FAA "Travma İznini" doğruladı


Ulusal Hava Trafik Kontrolörleri Derneği de dün bir açıklama yaparak havalimanındaki kontrolörlerin 28 Nisan tarihinde "geçici olarak radar ve iletişimlerini kaybettiklerini" doğruladı. Açıklamaya göre, bu süreçte uçaklar
"kontrolleri altında olsa da onları göremediler, duyamadılar ya da uçaktaki görevlilerle konuşamadılar".

FAA da yaptığı ayrı bir açıklamada, “mevcut telekomünikasyon ekipmanlarının daha güvenilir olması için çalıştıklarını” belirtti. FAA, yaşanan kesintilerin hava trafiği kontrolörlerinde stres yaratabildiğini ifade ederek havalimanının varış ve kalkış bölümlerinde çalışan bazı kişilerin yaşanan son olayın etkilerini atlatmak için izin aldığını teyit etti. Açıklamaya göre, bu durum planlanan uçuşlarda aksamalara sebep oldu.



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