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Havada 'durian' paniği: Kötü koku THY uçağını İstanbul'a geri döndürdü

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Barselona seferini yapan tarifeli uçağının kargo bölümünde bulunan tropikal 'durian' meyvesi, yaydığı kötü kokuyla sensörlerin çalışmasına neden oldu. Uçak, tedbiren İstanbul Havalimanı'na döndü.

19:42 . 5/03/2023 Pazar
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan İspanya'nın Barselona kentine hareket eden "TK 1855" sefer sayılı uçağın kargo bölümündeki sensörlerinden sefer sırasında uyarı geldi.

Kabin ekibi tarafından kokunun farkına varılması üzerine uçağın kaptan pilotu, Bulgaristan hava sahası üzerindeyken tedbiren İstanbul Havalimanı'na dönüş kararı aldı.

Kötü kokunun kaynağı 'durian' çıktı

İstanbul'a sorunsuz inen uçağın kargosunda yapılan incelemelerde sensörlerin çalışmasına olgunlaşınca ağır koku yayan "durian" isimli tropikal meyvenin neden olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine yolcular başka bir uçakla Barselona'ya hareket etti.

  • Güneydoğu Asya meyvelerinden biri olan "durian", olgunlaşınca yaydığı kötü koku nedeniyle "tadı cennet, kokusu cehennem" olan meyve olarak biliniyor.


#durian
#koku
#meyve
#sefer iptali
#Türk Hava Yolları (THY)
31 dakika önce
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Havada 'durian' paniği: Kötü koku THY uçağını İstanbul'a geri döndürdü
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