Havalimanında mantar operasyonu: Van'da trüf mantarı kaçırmaya çalışan 4 İranlı yakalandı

Van'da valizlerinde 83 kilo 300 gram trüf mantarı ele geçirilen 4 İran uyruklu kişi, havaalanında gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu M.K, S.J, M.G. ve J.G, X-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durduruldu.
Şüphelilerin valizlerinde, 83 kilo 300 gram trüf mantarı bulundu. Toplanması ve ticareti izne bağlı olan mantarı kaçak yollarla satmaya çalıştıkları gerekçesiyle şüpheliler gözaltına alındı.
- Ele geçirilen trüf mantarının gümrüklenmiş piyasa değerinin 1 milyon 170 bin 383 lira olduğu, kilosunun ise 14 bin liradan satıldığı belirtildi.