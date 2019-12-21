Gündem Havalimanında mantar operasyonu Vanda trüf mantarı kaçırmaya çalışan 4 İranlı yakalandı
VAN

Havalimanında mantar operasyonu: Van'da trüf mantarı kaçırmaya çalışan 4 İranlı yakalandı

Havalimanında mantar operasyonu: Van'da trüf mantarı kaçırmaya çalışan 4 İranlı yakalandı

Van Ferit Melen Havalimanı’nda durumlarından şüphelenilen 4 İranlı’nın valizlerinde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 170 bin 383 TL değerinde 83 kilo 300 gram Trüf Mantarı ele geçirildi. 4 İranlı gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
İranlı yolcuların valizlerinden 83 kilo trüf mantarı çıktı.
İranlı yolcuların valizlerinden 83 kilo trüf mantarı çıktı.

Van'da valizlerinde 83 kilo 300 gram trüf mantarı ele geçirilen 4 İran uyruklu kişi, havaalanında gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu M.K, S.J, M.G. ve J.G, X-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durduruldu.

DHA
İran uyruklu 4 kişinin valizlerinden 83 kilo 300 gram trüf mantarı ele geçirildi.

Şüphelilerin valizlerinde, 83 kilo 300 gram trüf mantarı bulundu. Toplanması ve ticareti izne bağlı olan mantarı kaçak yollarla satmaya çalıştıkları gerekçesiyle şüpheliler gözaltına alındı.

  • Ele geçirilen trüf mantarının gümrüklenmiş piyasa değerinin 1 milyon 170 bin 383 lira olduğu, kilosunun ise 14 bin liradan satıldığı belirtildi.

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