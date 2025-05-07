Hayali Ayasofya'da müezzin olmak

"Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nda Türkiye birincisi olan Samsun 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emir Kayra Eke, gelecekte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde müezzin olmayı hedefliyor. 6. sınıf öğrencisi Emir Kayra Eke, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları arasında 24 Nisan'da düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"na, babası Ulugazi Camisi imamı Recep Eke ile hazırlandı. Okulda aldığı teorik eğitimi babasıyla evde yaptığı çalışmalarla pekiştiren Emir Kayra, yarışmaya hazırlanırken, 2021'de Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nda Türkiye birincisi olan ve şimdi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde müezzinlik yapan Selman Kızmaz'dan da uzaktan destek aldı. Yarışmada ortaokullar kategorisinde Türkiye birincisi olan Emir Kayra'nın hayallerini, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi süslüyor. Emir Kayra Eke, “Ayasofya'da müezzin olmak, Türkiye'nin sembolik camilerinden birinde bir hoca olmak demek. Bu da benim için çok güzel bir şey” dedi.