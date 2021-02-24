Gündem Hayalleri 28 Şubata takılan İzmirli Zeynep öğretmen yıllar sonra yüksek lisansa başladı
MANİSA

Hayalleri 28 Şubat'a takılan İzmirli Zeynep öğretmen yıllar sonra yüksek lisansa başladı

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasağı nedeniyle yüksek lisans eğitimini tamamlayamayan Zeynep Gündüz, yarım kalan hayalini gerçekleştirmek için 20 yıl sonra yeniden okula kayıt yaptırdı. Gündüz, "İnanın çok farklı bir yaşamım olabilirdi, bunu zaman zaman düşünüyorum ve çok üzülüyorum. Tüm bu yaşadıklarıma rağmen o heyecanı hala içimde buluyorum"

Haber Merkezi AA
Zeynep Gündüz
Zeynep Gündüz

28 Şubat sürecinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyoloji Bölümünde son sınıf öğrencisi olan Zeynep Gündüz (43), zor da olsa mezun olmayı başardı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Su Ürünleri Fakültesinde 1999-2000 döneminde yüksek lisans eğitimine başlayan Gündüz'ün, başörtüsü nedeniyle okula alınmadığı için ilişiği kesildi. Üniversitede akademik kariyer planlayan ancak hayalleri 28 Şubat sürecine takılan Zeynep Gündüz, geçen sürede bazı özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptı.

  • Daha sonraki süreçte hakları verilen Gündüz, kendi üniversitesine kayıt hakkı olduğu halde başka şehirde yaşadığı ve İzmir'e gidip gelmekte zorlanacağı için o dönem tezli yüksek lisansa başvurmadı.

Hafızalardaki 28 Şubat
GÜNDEM
Hafızalardaki 28 Şubat

Anadolu Üniversitesi Eğitim Yönetimi Bölümüne 2019-2020 döneminde kabul edilen Gündüz, yarım kalan hayallerini geç de olsa gerçekleştirmek için yüksek lisansını tamamlamayı hedefliyor.

"Mezun olacağımız sene 28 Şubat kararları kapımıza dayandı"

Gündüz, 28 Şubat sürecinde hem mağdur olduğunu hem de birçok mağduriyete şahitlik ettiğini belirtti. Akademisyenlik hayalini anlatan Gündüz, şöyle konuştu: "Fakülteme isteyerek girmiştim. Dar gelirli bir ailenin okutmaya çalıştığı bir öğrenciydim. Üniversiteden mezun olacağımız sene 28 Şubat kararları kapımıza dayandı. Kimi zaman derslere alınmadık ama bazı akademisyenlerimizin inisiyatifleriyle mezun olmayı başardım. Kararlar çıkmadan önce yabancı dil sınavına girmiştim. Aldığım puanla yüksek lisans hakkı kazanmıştım ve akademik kariyer yapmak istiyordum. Okula kaydımı yaptırdım ama başörtüsü yasağı nedeniyle üniversitenin kapısından içeriye giremeden devamsızlıktan bırakılarak atıldık. Sonrasında da kararlar ne zaman son bulacak diye bekledik."

Siyaset tarihinin kara lekesi: 28 Şubat
HAYAT
Siyaset tarihinin kara lekesi: 28 Şubat

"Bize o dönem bu kapılar açılsaydı ülkemiz için çok güzel şeyler yapabilirdik"

Bölümünü bitirdiğine sevinemediğini dile getiren Gündüz, o dönem alt sınıflarda okuyan birçok arkadaşının fakülteden atıldığına dikkati çekti. Baştan beri akademik kariyer yapmayı hedeflediğinin altını çizen Gündüz, "Üzerinden 20-21 yıl geçmiş, inanın çok farklı bir yaşamım olabilirdi, bunu zaman zaman düşünüyorum ve çok üzülüyorum. Tüm bu yaşadıklarıma rağmen o heyecanı hala içimde buluyorum. Mağduriyetin giderilmesiyle yeniden yüksek lisansa bu kez evli ve çocuklu bir öğrenci olarak başladım. İnşallah bu eğitimimi başarılı bir şekilde tamamlarım. Benimle birlikte bu kaderi yaşayan arkadaşlarımla konuştuğumda bize o dönem bu kapılar açılsaydı belki ülkemiz için çok güzel şeyler yapabilirdik diyoruz." şeklinde konuştu.

28 Şubat mağduru vatana dönüyor: Sürgün bitti
GÜNDEM
28 Şubat mağduru vatana dönüyor: Sürgün bitti
  • Zeynep Gündüz, kendilerini mağdur edenlerin toplumun yeni yetişen bir neslinin önünü tıkadığını sözlerine ekledi.

28 Şubat darbecileri müebbet yatacak
GÜNDEM
28 Şubat darbecileri müebbet yatacak
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